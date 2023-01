Il Giappone prevede di rilasciare nell'oceano oltre un milione di tonnellate di acqua di Fukushima

Il governo giapponese attenderà "un rapporto completo" da parte dell'organo di controllo delle Nazioni Unite prima di procedere al rilascio, lo ha dichiarato ai giornalisti il segretario di gabinetto Hirokazu Matsuno, nonostante il piano sia già stato approvato dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea).

Nel 2011 i sistemi di raffreddamento dell'impianto sono stati travolti da un forte terremoto sottomarino che ha scatenato uno tsunami e causato il peggiore incidente nucleare dopo Chernobyl.

I lavori di smantellamento sono in corso e si prevede che richiederanno circa quattro decenni. Ma nel frattempo, nel periodo aprile-novembre dello scorso anno, il sito ha prodotto in media 100 metri cubi di acqua contaminata al giorno: una combinazione di acqua di falda, acqua di mare e acqua piovana che si infiltra nell'area e acqua utilizzata per il raffreddamento.

L'acqua viene filtrata per rimuovere i vari radionuclidi e trasferita in serbatoi di stoccaggio, con oltre 1,3 milioni di metri cubi già presenti in loco e con spazio in esaurimento.

"Ci aspettiamo che il rilascio avvenga in primavera o in estate", dopo che le strutture di rilascio saranno state completate e testate e dopo la pubblicazione del rapporto completo dell'Aiea, ha dichiarato Matsuno. "Il governo nel suo complesso si impegnerà al massimo per garantire la sicurezza e adottare misure preventive contro le voci contrarie".

Il piano ha incontrato una forte resistenza da parte delle università di pesca locali sull'impatto che il rilascio di acqua potrebbe avere sui loro mezzi di sussistenza. Paesi tra cui la Corea del Sud e la Cina hanno espresso preoccupazione.