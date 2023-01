Federginnastica, Emanuela Maccarani dopo la sospensione: "Sono serena. Mai cattiverie"

"La paura e lo sconforto delle ragazze per il timore che tutto questo potesse finire di colpo è l'unica cosa che mi fa dire oggi si vi accompagno fino alle Olimpiadi di Parigi 2024. Poi bisognerà vedere come le cose proseguiranno". E' quanto riferisce oggi l'allenatrice in un'intervista a Sky Tg24, parlando del futuro delle Farfalle, dopo la sua sospensione dal ruolo di direttore tecnico della Nazionale di ginnastica ritmica, pur restando in carica come allenatrice.

"In questo momento nelle ragazze si è spezzata una parte fondamentale che loro sentono nel rispecchiarsi in questo nome che vuol dire eleganza, bellezza, armonia, libertà. Penso che questa sensazione rimarrà e credo che loro vogliano ripartire adesso semplicemente dalla squadra nazionale di ginnastica ritmica per ritrovare poi il messaggio che vogliono esprimere. Non sarà facile, sarà un periodo dove credo che le difese immunitarie di tutti saranno assolutamente messe a repentaglio e quindi occorrerà un grosso lavoro", evidenzia Maccarani, e sottolinea "Sono serena per quello che è stato il mio percorso come allenatrice. Trovo che alcune sofferenze facciano parte di questo percorso, ma io le ho sempre condivise e affrontate. In 30 anni non ho mai mancato una gara, sono sempre stata accanto alle mie ragazze in qualsiasi parte del mondo. Non è mai accaduto che io le abbia lasciate sole".

Emanuela Maccarani, indagata dalla giustizia sportiva e ordinaria per i presunti maltrattamenti e abusi psicologici dopo le denunce emerse di alcune ex ginnaste, giovedì scorso era stata sospesa dal ruolo di direzione tecnica, come annunciato dal presidente della Federginnastica, Gherardo Tecchi: “Emanuela Maccarani non è stata confermata alla direzione tecnica della nazionale di ginnastica ritmica, ma potrà continuare ad allenare le Farfalle. L’incarico da direttore tecnico della ritmica lo prendo io ad interim - aveva spiegato Tecchi - seguirò io la ritmica come in passato. La decisione è stata mia dopo aver sentito anche il presidente Malagò e essermi confrontato con il consiglio federale. Abbiamo anche sentito la psicologa Marcella Bounous, e la capitana delle Farfalle, Alessia Maurelli, molto esaustiva. Il consiglio ha approvato. La squadra lei continuerà ad allenarla perché non è giusto fare noi i giudici. Abbiamo sospeso Maccarani da dt per consentirle di difendersi meglio”.

Decisione arrivata dopo oltre tre ore di consiglio federale, svoltosi al Coni, anche alla presenza del presidente Giovanni Malagò.

“Una decisione della quale prendo atto e rispetto”, aveva dichiarato la Maccarani, "Mi rimetto alle decisioni degli organi superiori per il rispetto che ho per le istituzioni per le quali lavoro. Tecchi mi aveva videochiamata. Era contento della soluzione che fosse scaturita perché dopo analisi approfondite è stato verificato che l'ambiente è sano e si fa dello sport di alto livello con persone che stanno bene in questo ambiente. Era felice di non aver perso un patrimonio".