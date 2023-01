Giornata della Memoria: le celebrazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica Mattarella

Al via al Quirinale le celebrazioni per la Giornata della Memoria. Presenti, oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i ministri degli Esteri e della Difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto, il titolare del Viminale Matteo Piantedosi, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa.

"La Shoah rappresenta l'abisso dell'umanità. Un male che ha toccato in profondità anche la nostra Nazione con l'infamia delle leggi razziali del 1938. È nostro dovere fare in modo che la memoria di quei fatti e di ciò che è successo non si riduca ad un mero esercizio di stile", scrive la premier Giorgia Meloni in un messaggio in occasione del giorno della Memoria.

"Il 27 gennaio di 78 anni fa, con l'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto coni suoi occhi l'orrore della Shoah, il deliberato piano nazista di persecuzione e sterminio del popolo ebraico. Oggi l'Italia - sottolinea la premier - rende omaggio alle vittime, si stringe ai loro cari, onora il coraggio di tutti i giusti che hanno rischiato o perso la loro vita per salvarne altre e si inchina ai sopravvissuti per l'instancabile servizio di testimonianza che portano avanti. La Shoah rappresenta l'abisso dell'umanità. Un male che ha toccato in profondità anche la nostra Nazione con l'infamia delle leggi razziali del 1938. È nostro dovere fare in modo che la memoria di quei fatti e di ciò che è successo non si riduca ad un mero esercizio di stile perché, come ha recentemente ricordato Ferruccio De Bortoli dalle colonne del Corriere della Sera, "la memoria è come un giardino. Va curata. Altrimenti si ricoprirà di erbacce. E i fiori dei giusti scompariranno. Divorati".

"È esattamente questa - conclude Giorgia Meloni - la sfida che tutti noi - Istituzioni, società civile, agenzie educative, organi di informazione e mass media - abbiamo davanti: coltivare ogni giorno il nostro impegno per la memoria, accrescerne la consapevolezza nelle giovani generazioni e intensificare lo sforzo per combattere l'antisemitismo in ogni forma nella quale si manifesta".

La Russa: il ricordo è un dovere, il Senato in prima linea

"Il Senato è stato e sarà sempre in prima linea per diffondere il profondo significato del Giorno della Memoria. Sarà interprete, messaggero, promotore di iniziative, perché respingere ogni forma di odio, di razzismo, antisemitismo, antisionismo è e deve essere una priorità. Tutti abbiamo il dovere di non dimenticare e di far conoscere alle generazioni più giovani il dramma e le atrocità vissute dagli ebrei, a partire dall'infamia delle leggi razziali, affinché simili tragedie non possano più ripetersi. Il mio auspicio è che una ricorrenza cosi importante come quella che oggi celebriamo, possa entrare nella quotidianità, nelle scuole, nel cuore dei giovani e che ogni giorno dell'anno sia il Giorno della Memoria", questo il messaggio del Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Fontana: non dimenticare gli orrori del nazifascismo

"Ricordiamo una delle pagine più buie e dolorose della storia. Per non dimenticare mai gli orrori del nazifascismo", scrive su Twitter il presidente della Camera Lorenzo Fontana, in occasione del Giorno della Memoria, postando la foto dell'ingresso del campo di sterminio di Auschwitz.

Il cancelliere tedesco Scholz ricorda la responsabilità storica dei tedeschi

Tra i messaggi in occasione del Giorno della Memoria anche quello del cancelliere tedesco Olaf Scholz: "Indimenticata resta la sofferenza di 6 milioni di ebree ed ebrei innocenti assassinati, come la sofferenza dei sopravvissuti" ha scritto su Twitter. "Per fare inmodo che il nostro 'mai più' resti anche per il futuro, ricordiamo oggi, nel giorno della memoria dell'Olocausto, la nostra responsabilità storica"