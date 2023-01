Gira Wall Street, bene le piazze europee

Dopo un avvio in rialzo Wall Street inverte rotta: in calo soprattutto il Nasdaq che cede oltre l'1% con la frenata di Apple a causa delle indiscrezioni di stampa sulla richiesta ai fornitori di ridurre i componenti. Il titolo, nel corso della seduta, e' sceso sotto i 2.000 miliardi di capitalizzazione. Pesante scivolone anche per Tesla. Le borse europee archiviano invece un'altra seduta in rialzo: Londra la migliore +1,37%, Milano +1,15%, Francoforte +0,80%, Parigi +0,49%. A Piazza Affari spicca il balzo di Pirelli +4,50% e delle banche, con Unicredit +3,45% e Intesa +2,33%. Male Tenaris che cede il 3,45% mentre il Brent scende sotto gli 83 dollari al barile. In calo anche il gas ad Amsterdam, a 72 euro al mwh. Spread a 210 punti base, rendimento decennale scende al 2,48%.