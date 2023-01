Giubileo, Giorgia Meloni commenta il Dpcm: "Metteremo tutto l'impegno per questo evento storico"

"Questo Governo ha lavorato fin dal suo insediamento per la firma del primo Dpcm sulle opere essenziali e indifferibili per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025. Roma e l'Italia intera si preparano a celebrare un evento indissolubilmente legato all'identità stessa della Città Eterna, che è Capitale del Cristianesimo e che ospita lo Stato della Città del Vaticano. C'è molto lavoro da fare ma, in stretta sinergia con la Santa Sede e Roma Capitale, assicureremo tutta la nostra collaborazione e il nostro impegno per far in modo che la Capitale e la Nazione siano pronti ad ospitare milioni di pellegrini da tutto il mondo e vivere un evento storico com'è il Giubileo".

E' quanto si legge in una nota della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a commento della presentazione del Dpcm con il programma degli interventi da realizzare in vista del Giubileo 2025. Il provvedimento è stato illustrato questa mattina dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Antonio Mantovano. Il sindaco si è poi recato in Vaticano per presentare una copia del programma di interventi a Papa Francesco.