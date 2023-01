Il Cdm modifica la riforma penale. Meloni: "Procedura d'urgenza per il ddl su aggravante mafia"

Via libera del Consiglio dei ministri, durato poco più di un'ora, a Palazzo Chigi, al ddl contenente “norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto obbligatorio in flagranza”. Lo comunicano fonti di governo durante la riunione.

Il provvedimento contiene interventi correttivi alla riforma del processo penale Cartabia, in particolare su una delle questione su cui, dopo l'entrata in vigore della riforma (il 30 dicembre scorso), erano emerse maggiori criticità: i reati procedibili solo a querela di parte. La querela, secondo la modifica approvata dal Consiglio dei ministri, non è necessaria se c'è l'aggravante di mafia e terrorismo: in questi casi si procede d'ufficio.

Meloni: “Procedura d'urgenza per il ddl su aggravante mafia”

"In una settimana aperta dallo storico arresto del più pericoloso mafioso ancora latitante, il Governo propone al Parlamento, con procedura di urgenza, di innalzare il livello di contrasto alla criminalità più pericolosa. Col ddl approvato dal Cdm, tutti i reati aggravati da finalità o modalità mafiose sono procedibili d'ufficio e non a querela. Inoltre, per reati che permettono l'arresto in flagranza, vi sono 48 ore di tempo per la presentazione della querela senza che l'arrestato torni in libertà". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Nomine

Nel corso della riunione del Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, sono state anche fatte alcune nomine proposte dal Mef. I direttori generali dei dipartimenti saranno Riccardo Barbieri che va alla guida della direzione generale del Tesoro al posto di Alessandro Rivera, Biagio Mazzotta che resta alla Ragioneria e Ilaria Antonini che va all'Amministrazione Generale del personale e dei servizi al posto di Valeria Vaccaro.

Inoltre il Consiglio dei Ministri ha approvato la nomina di Luigi Maruotti a Presidente del Consiglio di Stato. Infine, disco verde alla nomina di Riccardo Guariglia a nuovo segretario generale del ministero degli Esteri. Guariglia prende il posto dell'ambasciatore Ettore Sequi, che va in pensione.