Violenta lite tra coniugi, donna riesce a chiedere aiuto grazie alla parola in "codice" alla vicina

Una parola in codice e un cenno fatto dalla finestra alla vicina hanno permesso ad una donna di salvarsi da una violenta lite con il marito. E' quanto è successo a Perugia, dove gli agenti della Polizia, a seguito di richiesta di intervento pervenuta al Numero Unico di Emergenza, sono intervenuti per una lite di coppia.

La donna, spaventata dall'accesa discussione, si era chiusa in camera da letto riuscendo a fare un cenno dalla finestra a una conoscente pronunciando una parola in ''codice'', concordata precedentemente con la stessa, al fine di avvertire immediatamente la Polizia di Stato.

L'uomo, identificato come un cittadino italiano, classe 1979, aveva precedenti per ricettazione, porto di armi o oggetti atti ad offendere, guida in stato di ebrezza e detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. Terminati tutti gli accertamenti, la donna ha prelevato i propri effetti personali e si è allontanata dall'abitazione.