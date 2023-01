Gualtieri presenta al Papa il progetto per le opere per il Giubileo, 87 interventi per 1,8 miliardi

Quello di stamani con Papa Francesco " è stato un incontro bellissimo e toccante, un incontro privato in cui abbiamo parlato di tante cose e del Giubileo. Gli ho dato copia degli interventi. Papa Francesco ama molto Roma e ha ricordato come Roma sia una città unica al mondo. È stato molto bello illustrargli il programma ". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri , che questa mattina ha illustrato, con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il programma di interventi per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 .

In programma ci sono 87 interventi che riguardano progetti di riqualificazione e valorizzazione , accessibilità e mobilità , ambiente e territorio , e alcuni riguardanti accoglienza e partecipazione, per un totale di 1,8 miliardi complessivi provenienti da fondi giubilari e fondi del Pnrr all’interno della realizzazione del Piano “ Caput Mundi ”. Il programma è contenuto nel Dpcm firmato il 15 dicembre scorso dalla Premier Giorgia Meloni e presentato oggi dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dal sottosegretario Mantovano.

Presentando il progetto Gualtieri ha sottolineato che "Esiste un cronoprogramma per ogni opera, trimestre per trimestre" e se ci saranno dei ritardi verranno usati dei poteri commissariali per raggiungere gli obiettivi nei tempi stabiliti. È prevista l’attivazione di una cabina di regia “che nelle intenzioni si riunirà ogni 15 giorni”. All’appello mancano ancora 48 opere per altri 300 milioni di euro, che saranno oggetto di un successivo Dpcm, "Al secondo Dpcm lavoreremo gia' da oggi pomeriggio. C'e' molto lavoro da fare ma sono abbastanza fiducioso. Roma tornerà al centro dell'attenzione del mondo e lo farà al meglio" ha concluso Gualtieri.

L’anno speciale di grazia si aprirà ufficialmente a dicembre 2024 quando il Papa aprirà la Porta Santa di San Pietro e si chiuderà il giorno dell’epifania nel 2026. Sono attesi circa 1,3 miliardi di cattolici in pellegrinaggio a Roma per chiedere l’Indulgenza plenaria.