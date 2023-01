Guasto alla rete elettrica in Pakistan, milioni di persone coinvolte nel blackout

Milioni di persone nelle principali città del Pakistan sono state coinvolte in un blackout causato da un guasto alla rete elettrica nazionale, secondo quanto riferito dai media locali.

Il ministero dell'Energia di Islamabad, citato dal sito dell'emittente Dawn, ha confermato il disservizio spiegando poi su Twitter che “i lavori di manutenzione del sistema stanno procedendo rapidamente”. Mentre in un'intervista a Geo News, il ministro dell'Energia Khurram Dastgir ha affermato che il guasto non è stato "grave".

"In inverno, la domanda di elettricità si riduce a livello nazionale, quindi, come misura economica, chiudiamo temporaneamente i nostri sistemi di generazione di energia durante la notte - ha spiegato il ministro - Tuttavia, quando i sistemi sono stati accesi questa mattina, sono state osservate variazioni di frequenza e fluttuazioni di tensione nel sud del paese" che hanno provocato lo spegnimento "una per una" delle "unità di generazione di energia".

Dastagir ha proseguito precisando che la corrente elettrica sarà completamente ripristinata in tutto il Paese "entro le prossime 12 ore". I media locali hanno indicato che vaste aree del Pakistan, tra cui Islamabad, Karachi, Quetta, Peshawar e Lahore, sono senza elettricità.