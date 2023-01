Guerriglia in Messico dopo l'arresto del figlio del "Chapo": 29 i morti, il governo schiera i tank

Ovidio Guzmán López non sarà estradato presto negli Stati Uniti che lo richiedono per processarlo, perché prima dovranno essere espletate le formalità previste dalla legge messicana. In dichiarazioni alla stampa il ministro degli Esteri Marcelo Ebrard ha spiegato al riguardo che "non potremmo estradarlo oggi, domani, dopodomani, perché dobbiamo rispettare le formalità che la legge ci impone". Ebrard ha confermato che la richiesta di estradizione statunitense esiste, respingendo tuttavia le allusioni dei media secondo cui l'arresto di Ovidio Guzmán sarebbe stato organizzato come "regalo di benvenuto" al presidente Joe Biden che domenica arriverà in Messico per partecipare al Vertice dei Leader dell'America settentrionale (9-10 gennaio).

Joaquín Guzmán, sta scontando una condanna all'ergastolo negli Stati Uniti dopo essere stato dichiarato colpevole, nel 2019, di traffico di droga e riciclaggio di denaro.

Gli Stati Uniti avevano introdotto un premio di 5 milioni di dollari per informazioni utili all'arresto del figlio e l'operazione, durata sei mesi, ha avuto il sostegno degli Usa, come ha reso noto il ministero della Difesa messicano.