Hamlin ringrazia i fan nel primo post sui social dopo l'arresto cardiaco: "Grazie per l'affetto"

Il 24enne safety dei Buffalo Bills, che ha dovuto essere rianimato sul campo ed è stato trasferito in ospedale in condizione critiche dopo l'incidente, ha fatto passi da gigante nella sua guarigione negli ultimi giorni e ora parla chiaro.

"Mettere l'amore nel mondo ritorna 3 volte tanto... grato a tutti coloro che hanno contattato e pregato", ha twittato Hamlin. "Questo mi renderà più forte sulla via del recupero, continua a pregare per me!"

La National Football League ha in programma di fare proprio questo, poiché il commissario della NFL Roger Goodell ha annunciato che sabato i giocatori e gli allenatori di tutte le 32 squadre della NFL indosseranno le magliette "Love for Damar 3" durante il riscaldamento prima delle partite del fine settimana "in una dimostrazione di sostegno a livello di campionato per Damar".

I Bills hanno annunciato che Hamlin respira da solo e ha parlato con la sua famiglia e il personale di assistenza. L'allenatore Sean McDermott ha anche affermato che la squadra ha parlato con Hamlin per la prima volta dall'incidente tramite videochiamata.