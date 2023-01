Hezbollah, il leader Nasrallah sarebbe in fin di vita. Ma la milizia sciita: "Propaga israeliana"

Si sono diffuse ieri notizie allarmanti sulle condizioni di salute di Hassan Nasrallah, leader della milizia libanese Hezbollah, secondo le quali il capo della formazione politica antisraeliana sarebbe “in fin di vita”. Oggi, a smorzare i toni e a bollare come “propaganda israeliana” la diceria, dopo averlo già fatto ieri, è intervenuto un portavoce dell'organizzazione libanese.

Nasrallah sarebbe ricoverato in un ospedale di Beirut, dopo che una ricercatrice del Middle East Institute, Randa Slim, aveva dichiarato al quotidiano libanese L'Orient Le Jour che il leader Hezbollah sarebbe “in gravi condizioni”, sebbene non sia stato chiarito cosa abbia. La ricercatrice ha scritto su Twitter che sembra esserci del “vero” nelle “voci che arrivano da Dadieh”, periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, sullo stato di salute del leader sciita. Raggiunta da L'Orient-Le Jour, Randa Slim ha precisato che, secondo le informazioni a sua disposizione, Hassan Nasrallah “non è morto, ma è in gravi condizioni”, aggiungendo però di non sapere di cosa soffra.

Venerdì scorso Nasrallah avrebbe dovuto tenere un discorso sugli “sviluppi politici” in Libano, intervento però cancellato nel pomeriggio “per motivi di salute dopo aver contratto l'influenza”, secondo quanto annunciato dall'organizzazione sciita. Influenza smentita dal giornalista saudita Hussein al-Gawi, rilanciato dal Jerusalem Post, che su Twitter ha affermato che Nasrallah avrebbe avuto “un ictus” e sarebbe stato ricoverato al Great Prophet Hospital di Beirut.

Anche il sito di informazione israeliano Hadashor Hamot ha affermato che “Nasrallah è in condizioni di salute critiche e, stando a quanto riferito, ha l'influenza o il Covid, è privo di sensi ed è attaccato a un respiratore”.