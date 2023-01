Hitler con la maglia della Roma. Gualtieri: "Una vera infamia, sfregio per la città"

Sticker adesivi con il volto di Adolf Hitler e indosso la maglia giallorossa sono comparsi oggi a deturpare diversi punti della capitale, tra muri e segnaletica stradale: a quanto viene segnalato soprattutto nella zona tra corso Trieste e viale Vescovio, poi più in periferia tra Talenti, Montesacro e Tufello.

Immediata la reazione del sindaco della capitale, Roberto Gualtieri: "Una vera infamia gli adesivi raffiguranti Hitler con la maglia della Roma apparsi oggi in città, uno sfregio inaccettabile a pochi giorni dalla Giornata della Memoria. Ci siamo attivati per la loro immediata rimozione. Vergogna per gli autori".

Gli autori per ora restano ignoti, ma sono ovviamente riconducibili agli ambienti del tifo organizzato romanista di stampo fascista.