I carri armati Leopard per l'Ucraina, "non saranno pronti prima di un anno", dice produttore tedesco

I carri armati da combattimento (Mbt) Leopard delle riserve industriali tedesche, fortemente voluti dall'Ucraina e attualmente in dotazione all'azienda tedesca che li produce, la Rheinmetall, anche se l'ordine partisse domani non sarebbero comunque pronti prima dell'inizio del prossimo anno. Lo ha dichiarato l'ad della compagnia, Armin Papperger, intervistato dal settimanale tedesco Bild am Sonntag. "Non possiamo riparare questi carri armati senza un contratto, servono centinaia di milioni di euro e Rheinmetall non è in grado di anticipare le somme. I veicoli devono essere completamente smontati e riassemblati prima di un utilizzo operativo, e anche se l'ordine arrivasse domani la consegna non potrebbe avvenire prima dell'inizio dell'anno prossimo", ha concluso.

ansa Carro Armato Leopard 2A4. il carro armato pesa circa sessanta tonnellate, ed è armato con un cannone da 120 millimetri ed equipaggiato con i più moderni sistemi di difesa e di corazzatura.

Il produttore tedesco ha attualmente a disposizione 22 esemplari di Leopard 2 e 88 di Leopard 1. La Germania, che ha a disposizione per il suo esercito circa 350 Leopard 2, rispetto ai circa 4.000 carri armati che aveva in piena Guerra Fredda, ha annunciato all'inizio di questo mese che avrebbe fornito all'Ucraina 40 veicoli da combattimento per la fanteria Marder (tank più leggeri) per aiutare a respingere le forze russe. Ma Kiev ha anche richiesto veicoli più pesanti come i Leopard, che rappresenterebbero un significativo passo avanti nel sostegno occidentale all'Ucraina. Finora la Germania, non ha escluso le consegne ma ha assunto una posizione temporeggiatrice sui Leopard all'Ucraina, atteggiamento che le ha riservato critiche da più parti essendo tra le altre cose la Germania la potenza occidentale più vicina all'Ucraina. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha finora detto che l’invio di questi corazzati all’ex repubblica sovietica deve essere concordato tra gli Stati che sostengono il Paese aggredito dalla Russia, motivando questa decisione con il fatto che, finora, nessun Paese occidentale ha consegnato all’Ucraina carri armati di propria fabbricazione.

getty Carro Armato Leopard 2A