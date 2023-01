I Foo Fighters tornano a suonare dopo la morte del batterista. L'annuncio: "Ci vedremo presto"

Nell'ultimo giorno del 2022 i Foo Fighters affidano ai social una riflessione sull'anno appena trascorso: “Mentre diciamo addio al più difficile e tragico anno che la nostra band ha mai conosciuto, ci viene in mente quanto siamo riconoscenti per le persone che abbiamo amato e amiamo di più e per le persone care che non sono più con noi”.

Parlano dell'importanza della musica e della comunità di fan: “I Foo Fighters si sono formati 27 anni fa per rappresentare il potere curativo della musica e la vita che prosegue. E in questi 27 anni i nostri fan hanno costruito una comunità che abbraccia tutto il mondo, un sistema di sostenitori affezionati che ci hanno aiutato ad attraversare i periodi più bui. Un luogo per condividere la nostra gioia e il nostro dolore, le nostre speranze e paure, e unirci insieme in un coro della vita attraverso la musica. Senza Taylor, non saremmo mai diventati la band che siamo stati - e senza Taylor, sappiamo che siamo destinati ad essere una band diversa d'ora in poi”.

E annunciano che continueranno a fare musica: "Sappiamo inoltre - prosegue il post - che voi, i fan, significavate molto per Taylor, tanto quanto voi per lui. E sappiamo che quando ci rivedremo - e lo faremo presto - lui sarà presente nello spirito con tutti noi ogni notte".