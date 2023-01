Si era incollato alla "Primavera": no alla sorveglianza per attivista di Ultima Generazione

Simone aveva partecipato lo scorso 7 dicembre all’azione in cui gli attivisti per il clima hanno gettato vernice sull’ingresso del teatro alla Scala ed era fra quelli che a luglio si sono incollati al vetro di protezione della Primavera del Botticelli agli Uffizi.

È stata rigettata dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano la richiesta di sorveglianza speciale per un anno con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per Simone Ficicchia, attivista ambientale del collettivo Ultima generazione.

La decisione arriva dopo l’udienza dello scorso 10 gennaio . Nel provvedimento si sottolinea come il 20enne studente non costituisca un pericolo per la pubblica sicurezza.

Tutte iniziative pacifiche e non violente, volte ad attirare l’attenzione dell'opinione pubblica sulla crisi climatica della Terra , la nostra “opera d’arte” per eccellenza.

“Gli unici procedimenti penali instaurati nei confronti del Ficicchia presso il Tribunale di Milano e presso l’autorità giudiziaria fiorentina non appaiono idonei, allo stato, a sorreggere un giudizio di pericolosità sociale generica, sotto il profilo dell’accertamento dell’abitualità alla commissione di reati, tale da giustificare l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. non essendo ancora definitivi gli accertamenti dei fatti in essi contestati” si legge nel decreto.

“Senza minimizzare la gravità degli episodi descritti nelle varie denunce ciascuno di essi ha già pronta risposta istituzionale, sul piano della prevenzione, rappresentata dai diversi fogli di via emessi dai questori territorialmente competenti che sono attualmente in vigore, nonché dall’avviso orale emesso dal questore della Provincia di Pavia in data 9 giugno 2022”. Visti gli elementi attuali, la misura chiesta dalla questura non può essere accolta.

È stata così accolta l’istanza di respingere la richiesta di sorveglianza formulata dall’avvocato Gilberto Pagani.

Simone Ficicchia con dichiarazioni spontanee in aula nei giorni scorsi (c’erano anche alcune decine di attivisti ad ascoltarlo) aveva spiegato che “l’obiettivo delle nostre azioni non violente è la salvaguardia del futuro” e per questo “mettiamo in gioco i nostri corpi”.

Nelle azioni di “imbrattamento nei musei” o come in “quella alla Scala”, ha aggiunto, “c’è sempre il rispetto per le opere d’arte, scegliamo le opere che hanno dei vetri protettivi e noi usiamo una vernice che è subito lavabile”.