I Laburisti chiedono un'indagine sulla nomina del presidente BBC da parte di Johnson

Mentre Boris Johnson si reca in Ucraina ad incontrare Zelensky, in patria si scatena una nuova bufera sul suo operato quando era Premier: l'attuale presidente della BBC, Richard Sharp, ex banchiere di Goldman Sachs, avrebbe avuto un ruolo determinante nel far avere a Johnson un credito da 800 mila sterline pochi mesi prima di essere eletto a capo dell'emittente britannica, sponsorizzato proprio da Johnson. La presidente del partito laburista Anneliese Dodds ha scritto al commissario parlamentare per gli standard, Daniel Greenberg, chiedendo "un'indagine urgente sui fatti di questo caso".

Alla fine del 2020 Johnson si trovava in grandi difficoltà finanziarie ed a salvarlo spuntò un “lontano cugino” canadese, il multimilionario Sam Blyth, che garantì per il prestito di Boris, l'incontro fu propiziato proprio dall'ex banchiere Richard Sharp. Quest'ultimo era già un sostenitore e donatore del partito conservatore e si era candidato a divenire presidente della BBC. Simon Case, l'allora segretario di gabinetto e capo del servizio civile, informato dell'accaduto, chiese a Johnson, tramite una lettera dell'ufficio di gabinetto di smettere di chiedere consiglio a Sharp sulle sue finanze personali.