I primi nati del 2023: Chiara, Giulia e Filippo

Chiara, Giulia e Filippo sarebbero i primi tre nati del 2023 a Roma, nelle tre sale parto della clinica Santa Famiglia. A mezzanotte nascono Chiara, 2,645 kg di peso, terzogenita, con parto cesareo, e nello stesso istante con parto spontaneo, Giulia 3,4 kg, secondogenita, e un secondo dopo Filippo, 3,150 kg, secondogenito, anche lui con parto spontaneo. Mamma Giovanna e papà Claudio accolgono l'arrivo di Chiara come il regalo più bello per la sua mamma che proprio il primo gennaio festeggia il suo 43° compleanno. Negli stessi istanti mamma Elisabetta e papà Andrea festeggiano l'arrivo della loro piccola Giulia. Immediatamente dopo fiocco azzurro per mamma Giulia e papà Andrea che vedono alla luce il loro Filippo.