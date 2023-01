Il Presidente della Cei: "Accogliere è parola decisiva nella nostra visione del futuro"

Il presidente della Cei, Cardinale Matteo Zuppi, introducendo i lavori della sessione invernale del Consiglio episcopale permanente è tornato a parlare della questione dei migranti e dei rifugiati. "Accogliere è parola decisiva nella nostra visione della vita orientata al futuro - ha detto al Consiglio permanente - è importante come accogliamo: non facciamo vivere umiliazione, tempi lunghi di attesa, viaggi infiniti, anticamere senza senso, marginalizzazione. Siamo consapevoli come queste e tante altre problematiche italiane non possano essere affrontate senza guardare all'Europa".

Sulla questione "si tratta di comprendere con responsabilità e umanesimo un fenomeno che è una realtà del nostro mondo globale, da non gestire con paura e come un'emergenza, ma come un'opportunità. Tale problematica - osserva - richiama la centralità della scuola, spazio decisivo d'integrazione nella cultura e nella lingua italiana, ma anche la necessità di maggiori flussi regolari di ingresso, di corridoi umanitari e ricongiungimenti familiari. La Chiesa, così radicata nella storia e nella cultura europea, ricorda agli europei che non possono vivere per se stessi''. Il presidente della Cei invita a non dimenticare ''il problema di 500 mila persone, anche lavoratori non regolari in Italia''.

Nel suo intervento di apertura il Cardinale ha voluto ricordare la figura di fratel Biagio Conte, recentemente scomparso a Palermo: "Un giovane ricco convertitosi a missionario del Vangelo e amico dei poveri, profeticamente alternativo e vicino alla gente comune, ha suscitato in modo sorprendente attenzione attorno alla sua figura. La santità e la carità attraggono".

I giovani, i più deboli: ecco le sfide future

Ha anche invitato a riflettere sui tanti italiani che lasciano il Paese, ''spesso giovani: nel 2020, 160.000 persone, di cui 120.000 cittadini italiani. Ci dobbiamo interrogare su una società non accogliente verso i giovani. Perché accoglienza è parola chiave e spesso si ha paura di accogliere il futuro, che è la vita'', osserva il cardinale.

"Grandi e impegnative sfide per il bene dell'Italia aspettano il nuovo Governo, cui rinnovo i migliori auguri, assicurando che la Chiesa, in spirito di cooperazione, continuerà il suo impegno per l'intera comunità italiana, per i più deboli, per la coesione della società, per l'educazione e il bene comune. Guardando da vicino le persone che ci circondano, non possiamo non rilevare i morsi della crisi economica in atto". Ha il presidente della Cei.

'Con grande soddisfazione accolgo la volontà di riprendere le fila della legge delega per le politiche in favore delle persone anziane''. Un impegno, ricorda il porporato che è anche arcivescovo di Bologna, che coinvolge ''14 milioni di cittadini'' ed è teso ''a un riequilibrio fra spesa ospedaliera e servizi sul territorio, in una efficace integrazione sociale, sanitaria e assistenziale, un ''continuum assistenziale'' che inizia da servizi di rete e inclusione sociale e digitale, da una ''assistenza domiciliare continuativa e veramente integrata'', da cure palliative, da centri diurni e, infine, da una residenzialità capace di cure di transizione da ospedale verso casa e capace di una presenza nei piccoli Comuni, incluse ovviamente le importanti aree interne che non devono essere dimenticate''.

"Sentiamo decisiva la programmazione del Pnrr e la preoccupazione che questo sia davvero la costruzione di un sistema e di strutture e infrastrutture capaci di dare sicurezza per il futuro, di vincere il precariato e offrire speranze e garanzie". Lo ha detto il cardinale. "Questo richiede una determinazione e una collaborazione unica, uno sguardo largo, verso il futuro, non ridotto al contingente e piegato a interessi di parte o speculativi".

La pedofilia: combattere in modo sempre più efficace gli abusi sessuali all'interno della Chiesa

"Non possiamo nascondere che anche il nostro presente è disseminato di comportamenti e di eventi che contrastano chiaramente con il Vangelo. Penso alla questione della pedofilia, che purtroppo riguarda membri della Chiesa istituzionale o persone legate più o meno direttamente a noi, ma riguarda soprattutto tante donne e tanti uomini, nostre sorelle e nostri fratelli, che sono profondamente feriti da un male che ha le sue radici nell'uso distorto del potere e che mina alla radice la fiducia nella vita, negli altri, nella Chiesa, nel Signore stesso". Così il Cardinale Zuppi e ha continuato: "Plaudo al lavoro svolto con sapienza dal Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori della CEI, che lo scorso 17 novembre ha presentato il Primo Report nazionale sulle attività di tutela nelle Diocesi italiane e non va dimenticato l'accordo sottoscritto il 28 ottobre dalla CEI con la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori per combattere in modo sempre più efficace gli abusi sessuali all'interno della Chiesa. Si tratta di passi, che come Chiesa in Italia dobbiamo e vogliamo continuare a compiere con fermezza per stare dalla parte dei più fragili e per far crescere una cultura caratterizzata dal rispetto, dalla cura e dalla tutela della dignità di ogni persona".

La guerra è lutto,odio, morte

Il cardinale Matteo Zuppi ha anche affrontato il tema della guerra e ha ribadito "la necessità della pace e l'urgenza di raggiungerla innanzitutto per amore del popolo ucraino! Ogni giorno che passa significa morte, lutto, odio. La guerra è terribile, contagia nel mondo globale, provoca tante sofferenze nel mondo intero, come vediamo con la crisi alimentare che fa pagare un prezzo a popolazioni inermi e lontane, causa un riarmo preoccupante e pericoloso, insieme a ricadute belliche in altre parti del mondo come la Siria o il Caucaso. Il mondo deve porre fine a questa guerra - ha sottolineato- e affrontare seriamente gli altri conflitti aperti, che sono meno sotto gli occhi di tutti, ma pure così dolorosi".