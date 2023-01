Il bambino di 6 anni che ha sparato alla maestra aveva portato l'arma da casa: "Era della madre"

Il bambino di sei anni che venerdì ha sparato a un'insegnante in una scuola di Newport News, in Virginia, ha estratto l'arma dal suo zainetto, ha puntato la maestra e ha subito fatto fuoco, prima che chiunque potesse fare qualcosa. La pistola, acquistata legalmente dalla madre, era stata prelevata dall'abitazione di famiglia. Dopo la sparatoria, il ragazzo è stato trattenuto fisicamente da un bidello.

A riferire per la prima volta la dinamica dei fatti è stato il capo del locale dipartimento di polizia, Steve Drew, due ore prima della fiaccolata indetta per le 18.30 locali (mezzanotte e mezza in Italia) per esprimere vicinanza ad Abby Zwerner, la docente ferita e ricoverata in condizioni stabili in un ospedale della zona. Drew ha detto di averle parlato e che una delle sue maggiori preoccupazioni era per i suoi alunni.

La preside Briana Foster Newton ha deciso di chiudere la scuola per una settimana. La polizia ha rifiutato di fornire altri dettagli su ciò che è accaduto in classe, sottolineando che le indagini sono in corso, né di spiegare come il bambino abbia avuto accesso alla pistola, né di rivelare dove sia trattenuto attualmente.

"È molto difficile da elaborare che un 6enne possa portare una pistola a scuola", ha detto il sindaco di Newport News Phillip Jones alla Cnn domenica, "o come abbia imparato a usarla. I responsabili saranno chiamati a risponderne. Posso prometterlo".

Lawonda Sample-Rusk era a scuola per prendere i suoi nipoti quando ha visto l'insegnante ferita uscire dalla classe gridando di chiamare il numero di emergenza 911, per poi perdere l'equilibrio ed essere soccorsa da altre 3 o 4 persone: "La ferita è al petto, tutti a turno esercitavano pressione e cercavano di mantenere cosciente la donna".

Eric Billet ha tre figli che frequentano le scuole di Newport News. Uno di loro ha espresso preoccupazione per la sicurezza della scuola, dicendo a suo padre che si sentiva più al sicuro nei parchi tematici. Un'altra figlia sta avendo incubi tutte le notti, ha raccontato.