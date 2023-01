Il Brasile si inchina a Pelé. Oggi i funerali. Il feretro in processione per le strade di Santos

E' stata un'ondata di grande emozione collettiva quella che ha investito il Brasile. Tifosi di tutto il mondo e le più importanti autorità calcistiche si sono recate in visita da O Rei. La veglia è iniziata ieri alle 14 italiane e finirà oggi alla stessa ora. Il feretro di Pelé, dopo aver lasciato l'ospedale Albert Einstein di San Paolo, arrivato all'alba a Vila Belmiro, sede dello stadio del Santos, è stato accolto da un gruppo di tifosi che hanno omaggiato l'ex fuoriclasse brasiliano con i fuochi di artificio.

Sotto il sole dell'estate brasiliana, con temperature che oscillavano fra i 29 e i 32 gradi, migliaia di tifosi hanno dato vita a una fila chilometrica, una vera e propria fiumana di gente. Nessuno si è lamentato o ha avuto la tentazione di abbandonare, addirittura qualcuno si era accampato fin dalla sera prima pur di essere sicuro di entrare e sfilare davanti alla bara del leggendario calciatore.

Il tre volte campione del mondo è stato posizionato nel cerchio centrale del campo dello stadio sotto una tensostruttura. Parenti, amici, colleghi del calcio, dirigenze sportive, gente comune, tutti hanno onorato Pelé, ed anche il nuovo eletto presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, si recherà stamane a rendere omaggio al leggendario calciatore.

Oggi i funerali. A partire dalle 14 circa, ora italiana, il corteo funebre attraverserà le strade di Santos. Il feretro di Pelé sosterrà anche davanti alla casa della madre ultracentenaria, Dona Celeste, ancora all’oscuro di quanto accaduto per paura di eventuali ripercussioni sul suo stato di salute, come dichiarato dalla sorella.

La sepoltura avverrà al Memorial Necropole Ecumenica, il cimitero verticale, considerato come il più alto del mondo, nel municipio di Santos, dopo una cerimonia privata riservata alla famiglia. Il cimitero è affacciato sull'Estádio Urbano Caldeira, il tempio del Santos dove O Rei debuttò come professionista e si trasformò in leggenda. "Non sembra un cimitero", disse Pelé al momento dell'acquisto della tomba al nono piano della struttura, in omaggio al numero di maglia del defunto padre Dondinho, sottolineando che "trasmette pace e tranquillità spirituale".