Il calo del gas trascina al rialzo le borse europee

Prosegue il calo alla borsa di Amsterdam per il prezzo del gas. Al momento siamo ai 68,5 euro per megawattora, un calo negli ultimi 7 giorni del 18 per cento. Il prezzo più basso degli ultimi dieci mesi. Ieri la conferma da Bruxelles: Gli stoccaggi sono pieni oltre le previsioni quindi salvo sorprese non dovrebbero esserci problemi per il resto dell'inverno.

Vedremo se questo trainerà al rialzo per tutto il giorno i mercati europei come ha fatto martedì. L'apertura fa ben sperare poichè i listini del Vecchio Continente guadagnano tutti. La migliore Parigi, (0,96). Milano +0,32. Francoforte decisamente positiva si avvantaggia ancora dei dati diffusi ieri sull'inflazione in Germania, più bassa delle attese. Previsti per oggi i dati sui prezzi al consumo in Francia, indicatori di inflazione e quelli sul manifatturiero composito Europeo

Quadro diverso negli Stati Uniti che ieri hanno vissuto un'altra giornata negativa trascinati al ribasso dai tecnologici, Nasdaq - 0,76, Dow Jones -0,03. Qui si attende per oggi la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione, il 14 dicembre, della Fed, la banca centrale, che potrebbero fornire elementi sulla futura politica sui tassi di interesse.

E come spesso accade l'andamento dei listini Usa si riflette sull'andamento di quelli asiatici. Male Tokyo, -1,45 per cento. Contrastati i cinesi, tra l'entusiasmo per la riapertura post covid come a Hong Kong (+3,22) E i timori per le contromisure annunciate da Pechino verso i paesi europei che fanno test d'ingresso (Shenzen -0,20)