Il capo del Gruppo Wagner vuole le miniere di sale e gesso di Bakhmut, secondo la Casa Bianca

Dalla scorsa estate i mercenari del gruppo Wagner, schierati a fianco della Russia nell'aggressione all'Ucraina, attaccano in direzione di Bakhmut, città che un anno fa contava 70 mila abitanti ma ormai quasi disabitata. Molti analisti, in questi mesi, hanno espresso perplessità su questa lunga battaglia, già costato ingenti perdite umane agli aggressori, ritenendo questa località di scarso valore strategico in relazione all'avanzamento complessivo nella regione di Donetsk.

Una possibile spiegazione è arrivata oggi da un funzionario della Casa Bianca, citato dal Guardian, secondo il quale il fondatore di Wagner, Yevgeny Prigozhin, avrebbe interesse a assumere il controllo delle miniere di sale e gesso vicine al centro abitato. Washington, ricorda il quotidiano britannico, aveva già accusato i mercenari russi di sfruttare le risorse naturali nella Repubblica Centrafricana, in Mali, in Sudan e altrove per contribuire a finanziare l'invasione, nonché di aver preso in consegna una spedizione di armi dalla Corea del Nord.

Secondo la fonte, Wagner ha subito più di 4100 morti e 10 mila feriti sul fronte di Bakhmut, ha detto giovedì il funzionario statunitense. "Abbiamo notato nelle ultime due settimane un aumento dei bombardamenti e degli attacchi di fanteria come se avessero fretta di prendere Bakhmut. Ciò significa anche che stanno subendo perdite sempre maggiori. Stanno solo buttando carne", ha detto al Guardian Sasha, soldato della 24ma brigata meccanizzata dell'Ucraina.

Una recente analisi dell'autorevole rivista statunitense Foreign Policy ha discusso il ruolo sempre più marcato nella politica russa di Prigozhin, che da ottobre critica esplicitamente e pubblicamente come è stata condotta la “operazione speciale” iniziata il 24 febbraio 2022. Agendo di concerto con il capo ceceno Razman Kadyrov, che comanda le uniche altre milizie indipendenti dall'Armata russa attiva nell'invasione, sarebbe stato l'artefice dell'insediamento di Sergei Surovikin al comando generale delle forze russe in Ucraina e ora mirerebbe alla destituzione del ministro della Difesa Sergei Shoigu, per prenderne il posto e trovarsi nella posizione migliore qualora cedesse il sistema di potere che tiene Putin al Cremlino.