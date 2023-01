Giannini: “Massima attenzione sugli anarchici”. Il caso Cospito arriva in Cdm

"Queste violenze e queste proteste si stanno ripetendo ed è una situazione che dovrà essere esaminata con la massima attenzione. È un fenomeno seguito molto attentamente su tutto il territorio nazionale". Lo ha detto il capo della Polizia Lamberto Giannini a margine del convegno della sezione Anpi degli appartenenti alla Polizia su resistenza e lotta al nazifascismo, parlando dei disordini di sabato scorso durante la manifestazione degli anarchici a Roma in solidarietà con Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis.

"Stiamo facendo indagini per accertare tutte le responsabilità. Sono stati già identificate e segnalate all'Autorità Giudiziaria oltre 40 persone. È in corso la visione dei filmati per accertare le singole responsabilità", ha aggiunto.

"Abbiamo sottoscritto una convenzione con telefono azzurro - ha proseguito - per preservare i minori oltre che dal cyberbullismo e dalla pedopornografia anche da altre insidie. Ragazzi colpiti e contagiati da idee folli, suprematiste, razziste e antisemite. È un peccato che ragazzi così giovani possano subire le fascinazioni del negazionismo. Dobbiamo difendere i giovani e mettere a loro disposizione i documenti di quello che è successo. Dobbiamo adoperarci per un'opera di rieducazione. La memoria è importante, ci permette di guardare con attenzione al futuro e ai giovani, sia ai giovani colleghi sia ai giovani della società. Non conoscere, essere presi da richiami che arrivano sul web in maniera distorta è molto pericoloso".

E oggi alle 18:30 è convocato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, per una Informativa dei ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della giustizia sul caso Cospito.