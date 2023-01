L'arresto di Messina Denaro, Martelli: "Più che della cattura sono stupito dei 30 anni di latitanza"

“Devo dire che, dopo 30 anni di latitanza, non sento una grande emozione. Comprendo l'entusiasmo dei Ros che hanno effettuato l’arresto e mi congratulo con loro, ma sono passati 30 anni”!

Non tradisce emozione nemmeno la voce di Claudio Martelli, ex Ministro della Gisutizia, scrittore e direttore dell'Avanti!, nel commentare l'arresto stamattina, in una clinica di Palermo, del boss Matteo Messina Denaro, condannato per sette stragi e una ventina di omicidi, tra cui quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito.

“Continuo a interrogarmi su queste latitanze eterne; 30 anni quella di Riina altrettanti quella di Messina Denaro. Latitanze infinite non trascorse all'estero, in Paesi lontani, ma nella città dove vivono. Evidentemente -sottolinea Martelli- c’è ancora la possibilità di nascondersi per tanto tempo. Ecco perchè non ritengo ci sia molto da festeggiare. Rimane il fatto che in Sicilia i capi mafiosi hanno potuto nascondersi per 30 anni. Il dubbio che le maglie nel sistema di sicurezza siano troppo larghe è forte”.

“Nel caso di Riina e Provenzano -continua l'ex Ministro della Giustizia- si scoprì che poterono fruire di interventi chirurgici, di cure mediche oltre ad avere la sicurezza di vivere nascosti nel luogo dove sono nati e sempre vissuti. Sono fatti che qualche domanda la sollevano: ‘I nostri apparati di sicurezza funzionano davvero se per tanto tempo non sono stati in grado di scovare Riina e il suo ultimo erede’? Su questo porrei l’attenzione”.