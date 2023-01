Il compleanno in sordina della principessa Kate: gli auguri del Re e l'ombra di Harry

Kate Middleton compie 41 anni. Non una cifra tonda, ma pur sempre un compleanno importante: il primo da principessa del Galles, titolo vacante dalla morte di Lady Diana, di cui lei è la “legittima” erede, soprattutto per i sudditi. Un recente sondaggio di YouGov posiziona la consorte dell'erede al trono William al secondo posto dell'"indice di gradimento reale", dopo la Regina Elisabetta, scomparsa l'8 settembre scorso dopo 70 anni di regno. Se per adesso restano in silenzio gli account social dei principi di Galles, sempre prodighi di nuovi scatti e messaggi in occasione dei compleanni importanti, arrivano invece gli auguri di Buckingham Palace anticipati dall'emoticon a forma di torta e accompagnati da una foto di Kate che riceve i fiori da una bimba. In pochi minuti le visualizzazioni del post su Twitter sono schizzate a oltre 100 mila.

Al suo ingresso negli “anta”, l'allora Duchessa di Cambridge, nata il 9 gennaio 1982, difficilmente avrebbe potuto prevedere tutti gli eventi che hanno segnato il 2022, in lizza per diventare il nuovo annus horribilis della monarchia. Definizione che fu affibbiata dalla stessa Regina Elisabetta al 1992 - vuole il caso che siano passati trent'anni esatti - quando tre dei suoi quattro figli si separarono. Nel 2022, il più piccolo dei figli di Kate e William, Louis, ha iniziato la scuola e si è guadagnato i riflettori, assaggiando, inconsapevole, la sua prima fetta di popolarità, con le bizze e le smorfie durante le celebrazioni del Giubileo della Regina Elisabetta. I principi George e Charlotte si sono spesso uniti ai genitori in eventi importanti. Ci sono stati viaggi e momenti felici, il trasloco a Windsor e il giorno in cui Kate ha indossato il suo vestito (a noleggio) più bello.

Ap Kate Middleton

Certo, nulla in confronto al cambiamento storico e al disorientamento innescato dalla morte di Elisabetta II. Anche ai funerali Kate ha brillato di luce propria, fresca del nuovo titolo assegnatole da Carlo III, che non ha mancato di menzionare lei e William a proposito del loro impegno in opere di beneficenza nel primo discorso di Natale da Re. Con l'eleganza e la grazia che la contraddistingue, la neo principessa sembrava uscita indenne persino dalle prime polemiche innescate dal rapporto non idilliaco con i cognati Harry e Meghan sbandierato, allusione dopo allusione, nel documentario Netflix sulla vita dei duchi di Sussex.

Ap Kate ai funerali della Regina Elisabetta

Chissà come andranno le cose da domani, dopo l'uscita in tutto il mondo del libro di memorie del principe Harry, Spare, di cui già le anticipazioni promettono tempesta. Harry ha raccontato, in un'intervista di 95 minuti a Itv, che il suo arrivo a palazzo con la moglie Meghan Markle non era ben visto soprattutto dal fratello, il Principe William, e dalla moglie Kate perché non volevano che qualcun altro fosse sotto “i riflettori”. “Mi è dispiaciuto molto che non siamo riusciti ad andare d'accordo”, ha detto, rincarando la dose e parlando di “sfida tra Kate e Meghan”, definendo l'”amato fratello William" un “nemico giurato” che lo avrebbe persino buttato a terra durante una lite del 2019 per l'attrice americana, da poco entrata in famiglia. Episodi, buttati lì in un flusso di coscienza impensabile con la Regina ancora sul trono, che rischiano di macchiare direttamente la credibilità del neo principe di Galles e la sua immagine promossa per anni di sovrano in pectore chiamato a rappresentare in avvenire - con la consorte Kate - una monarchia più attenta alle sensibilità moderne.

Royal Family William e Kate, Harry e Meghan: uno degli ultimi scatti insieme durante i funerali della Regina

Non manca, Harry, di tornare a parlare di razzismo negando che aleggi nella famiglia reale britannica, ma non esitando a evocare cedimenti verso "stereotipi" e "pregiudizi inconsci" circolati sulla sua consorte Meghan - bollata di volta in volta come “americana, attrice, divorziata, nera, birazziale o di madre nera” - e alimentati a suo dire dai tabloid con cui "certi membri" di casa Windsor avrebbero flirtato, scegliendo di "mettersi a letto col diavolo" pur di avere benefici personali d'immagine. Un'allusione non da poco alla più amata dalla stampa? O a colei che la stampa voleva farsela amica? Insinua Harry, nelle interviste di presentazione del libro, che forse i principi di Galles si sarebbero lasciati convincere del rischio di essere messi "in ombra" dai Sussex e condizionare dalla narrativa immediatamente diffusa dai media di "Meghan contro Kate". E che forse Camilla, neo regina consorte, avrebbe potuto imbeccare i tabloid in cambio di un trattamento di favore necessario a migliorare in una certa fase "la propria immagine" ("Ha lastricato la strada di cadaveri", ha detto Harry). Ma è su Kate e William che il figlio “di riserva” spara a zero spingendosi anche nel passato come quando rivela che nel 2005, la coppia, allora di fidanzati, lo avrebbe incoraggiato a indossare la famigerata uniforme nazista sfoggiata a un party privato in costume ridendone alla stregua di un banale scherzo mentre ne derivò uno scandalo nazionale. Nel libro Harry ricorda che Kate, dopo la nascita del terzogenito, Louis, venne liquidata da Meghan come "con un cervello da bambina" e descritta come "disgustata" quando la cognata le chiese un lipgloss per ritoccare il trucco. Altro che grazia ed eleganza, altro che modernità, la principessa del Galles, fin dalle anticipazioni, viene dipinta come isterica e snob, ma per adesso, con il marito tace. William e Kate lasceranno che a parlare per loro siano le loro azioni e il loro lavoro. “Preferiamo concentrarci su quanto stiamo facendo piuttosto che sui libri o su qualsiasi altra cosa accada”, avrebbero concordato.