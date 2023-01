Amnesty: "Comune e università di Bologna sollecitino la Farnesina per il caso del fratello di Mehdì"

"Sarebbe importante ora che il Comune e L’Università di Bologna sollecitassero la Farnesina per verificare quale è la situazione del fratello di Mehdi e, qualora risultasse ancora arrestato, chiederne la scarcerazione". A chiederlo Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, dopo la notizia dell'arresto del fratello del trentenne Mehdi Zare Ashkzari, ex studente a Bologna, morto in Iran dopo venti giorni di coma per le torture subite in carcere.

Della notizia dell’arresto del fratello minorenne di Mehdi ha parlato all'Ansa Roozbeh Sohrabianmehryzdì esponente della comunità iraniana di Bologna e amico iraniano del giovane ucciso.

Si tratta della stessa persona, scrive il Corriere di Bologna, a cui Mehdi, ex studente di Farmacia, aveva inviato un video in cui mostrava i segni e le ferite per le manganellate sul corpo, ricevuti durante una manifestazione contro il governo in Iran, poco prima dell’arresto e del brutale pestaggio in seguito al quale è finito in coma ed è morto.

Il fratello di Mehdi sarebbe stato arrestato proprio per aver partecipato al funerale del fratello e al presidio per Mehdi, un comportamento che sarebbe vietato dalla polizia iraniana che equipara i manifestanti a terroristi.