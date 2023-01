Il corpo di un commerciante italo-brasiliano è stato trovato carbonizzato vicino San Paolo

Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato all'interno di un'auto a Embu das Artes, cittadina alle porte di San Paolo, in Brasile.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia brasiliana si potrebbe trattare di Antonio Maiorano, un commerciante italo-brasiliano residente proprio a Embu das Artes, scomparso da alcuni giorni, che la famiglia sta cercando da sabato scorso. Lo riferiscono fonti investigative locali.

Secondo i primi accertamenti, l'uomo, per il momento identificato solo sommariamente, sarebbe stato vittima di un agguato. Gli inquirenti stanno procedendo all’esame del Dna per identificare con certezza il cadavere e accertare il movente dell'omicidio. Per il momento tutte le piste restano aperte per individuare i responsabili.