Il deputato neo eletto dem, Robert Garcia, sceglie una copia di Superman per il giuramento

Chissà cosa avrebbe detto Kal-El, nome kriptoniano di Superman, o l'alias Clark Kent, nome terrestre dello stesso supereroe creato da Jerry Siegel e Joe Shuster nel 1933 per la DC Comics, al pensiero di essere diventato talmente importante per l'umanità da lui difesa, al punto da essere utilizzato per prestare giuramento, al pari della Bibbia o della Costituzione.

Accade nella terra dove tutto è possibile, in quegli Usa in cui un immigrato arrivato dal Perù quando aveva cinque anni, dichiaratamente gay e altrettanto dichiaratamente fan del supereroe in calzamaglia, è stato eletto al Congresso nelle fila dei dem.

"Sono diventato un fan di Superman da ragazzino perché mi sentivo vicino a lui. Un immigrato, con un senso della giustizia e un'identità segreta", ha detto il deputato Robert Garcia, non per giustificare la sua intenzione, ma per raccontare il senso della sua azione. E per farlo, si è fatto aiutare da un tweet pubblicato sul suo profilo.