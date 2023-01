Covid, in Giappone oltre 1 milione di contagi nella scorsa settimana

La misura, introdotta per limitare possibili nuovi focolai di infezioni da Covid-19, prevede l'obbligo di tampone all'ingresso, con quarantena obbligatoria per gli eventuali positivi, e la richiesta alle compagnie aeree nazionali di limitare il numero dei voli tra i due Paesi.

Il Giappone fa parte dei Paesi, tra cui l'Italia, che hanno rafforzato i controlli sanitari sui viaggiatori provenienti dalla Cina per il timore di nuove varianti. Il ministero della Salute giapponese ha confermato ieri l'introduzione di verifiche aggiuntive alle frontiere per i cinesi, in vista delle festività del capodanno lunare.

Pechino ha invitato "i Paesi interessati ad adottare misure appropriate basate su scienza e fatti e a fermare la manipolazione politica e le misure discriminatorie, al fine di non pregiudicare i normali scambi interpersonali", ha aggiunto Wang.

Oltre 1 milione di contagi in Giappone

Cresce anche in Giappone la preoccupazione per l'aumento dei contagi: il Paese è ormai alla sua ottava ondata del virus. Le autorità sanitarie stimano che il 25% della popolazione di 126 milioni di abitanti abbia contratto l'infezione dall'inizio dell'emergenza sanitaria e che il numero cumulativo di contagi - che era meno di due milioni a gennaio 2022 - adesso superi quota 30 milioni.

In particolare, il mese di dicembre ha fatto segnare anche il record di decessi nel Paese, a quota 7.329. A destare preoccupazione, come rileva l'Istituto nazionale delle malattie infettive, è la sottovariante di Omicron, XBB.1.5, che rappresenta oltre il 40% delle positività negli Stati Uniti, e che è già stata localizzata in numerosi casi in Giappone.

Il ministero della Salute giapponese nel suo più recente bollettino aggiornato a ieri ha confermato 95.308 nuovi casi di coronavirus e 336 decessi, con 648 casi di pazienti ricoverati in gravi condizioni in tutto il paese. A Tokyo, il governo metropolitano ha riportato 8.199 nuovi contagi, in calo di oltre la metà rispetto al giorno precedente.

Secondo i dati resi noti dal ministero della Salute giapponese, relativi all'andamento dei contagi da coronavirus nella scorsa settimana, i nuovi casi confermati hanno registrato una impennata a 1.175.877 infezioni, oltre 143 mila in più rispetto alla settimana precedente, segnando una situazione di possibile criticità per il sistema sanitario nazionale.

Per la prefettura, la capitale Tokyo ha registrato il maggior numero di nuovi casi (103.928), seguita da Osaka (79.496), Aichi (71.157), Fukuoka (64.957) e Kanagawa (61.779).