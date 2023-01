Il leggendario Boeing 747 va in pensione. Sarà ricordato come l'aereo che ha democratizzato il volo

Boeing ha annunciato la fine della produzione del jumbo jet a quattro motori, dopo 50 anni, per dedicarsi invece alla produzione di aerei di linea a fusoliera larga a due motori, più economici in termini di consumo carburante.

Molte compagnie, per risparmiare vista l'assenza di passeggeri causa pandemia, hanno messo a terra i costosi 747 e non li hanno mai più riutilizzati. Tuttavia, oltre 300 dei 747 sono stati convertiti in cargo e vengono utilizzati in tutto il mondo. A riprova dell'iconicità di questo modello, basta pensare che l'Air Force One, l'aereo del presidente Usa, è un Boeing 747.

Migliaia di dipendenti, attuali e passati, si riuniranno oggi presso la fabbrica della Boeing a Everett, Washington, nella parte nord-occidentale degli Stati Uniti, per una celebrazione finale di addio, in concomitanza con la consegna di un aereo cargo Boeing 747-8 alla Atlas Air.

Si prevede che la flotta di aerei esistente volerà ancora per decenni, ma cessando la produzione del 747 a più di 50 anni dal primo volo dell'aereo, Boeing chiude un capitolo della storia dell'aviazione civile.

In 55 anni, il primo aereo a doppio corridoio al mondo ha volato con i colori di oltre 100 compagnie aeree. Trasportando 360 passeggeri nella prima versione del 1970, la successiva versione 747-8 è stata certificata per un massimo di 605 passeggeri.