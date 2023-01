Il maltempo si abbatte sulla California: "La tempesta più impressionante dal gennaio 2005"

Il bilancio è assolutamente non definitivo, ma per ora la tempesta che si è abbattuta sulla California, quella che è già stata definita “la tempesta più impressionante dal gennaio 2005” ha già un bilancio, purtroppo in aggiornamento, di 17 vittime. L'ondata di maltempo sulla California è stata ed è eccezionale. Ha portato forti venti, piogge torrenziali e allagamenti. Migliaia di persone sono state evacuate dalle loro case, mentre milioni di residenti sono ancora in piena allerta. Quasi 200 mila case e attività economiche sono al momento senza elettricità. E mentre si contano i morti e si comincia a fare una stima dei danni, continuano senza sosta a susseguirsi le tempeste sul territorio californiano con inondazioni e frane.

La pioggia incessante ha cominciato a cadere domenica e ha provocato una serie di inondazioni in alcune aree di Los Angeles e in tutta la California, costringendo almeno 50mila persone ad evacuare le proprie abitazioni, per il timore di esondazioni dei fiumi e di frane. Secondo le previsioni dei meteorologi, per tutta la giornata continueranno i forti temporali, con venti fino a 100 chilometri all'ora e possibili tornado. Secondo gli esperti, i danni causati dal maltempo potrebbero ammontare a un miliardo di dollari.

Si teme che tra le vittime possa esserci anche un bambino di 5 anni, dopo che l'auto sulla quale si trovava è stata trascinata via dalle acque in piena nella contea di San Luis Obispo, sulla costa centrale dello Stato. I soccorritori hanno sospeso lunedì le ricerche del bambino a causa delle condizioni proibitive. Almeno 200.000 utenze sono senza energia elettrica dopo una tempesta di fulmini. Il Malibu Canyon, scrive il Los Angeles Times, è chiuso in entrambe le direzioni da Civic Center Way a Piuma a causa di una frana e di un grosso masso sulla strada, e il Topanga Canyon è chiuso in entrambe le direzioni dal PCH a Mulholland a causa di frane. A Hollywood Hills West, circa un quarto di acro di collina è crollato. Nessuna casa sembra minacciata, ma i vigili del fuoco stanno facendo le verifiche. Aree come la Valle del Sacramento e la Baia di Monterey rimangono sotto allerta per le inondazioni.

gettyimages Maltempo in California

Le forti piogge e i cicloni che si sono abbattuti per giorni sulla California hanno causato gravi inondazioni nello Stato. Le aree della California che in passato sono state colpite da incendi sono adesso più esposte a rischio di frane. Gli esperti hanno detto, oltretutto, che le forti piogge non risolveranno il problema della siccità che affligge lo Stato. Lunedì scorso, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che attualmente si trova in Messico, ha dichiarato lo stato di emergenza in California. Questo permette al governo statale, così come alle amministrazioni locali, di avere accesso alle risorse federali per far fronte ai disastri generati dalle tempeste.

gettyimages Maltempo in California

L'ultima, forte tempesta del Pacifico, verificatasi nella giornata di martedì 10 gennaio, ha scatenato acquazzoni torrenziali e venti micidiali in California. Solo il girono prima, l'aumento dei rischi di inondazioni e frane di fango aveva provocato migliaia di evacuazioni e causato interruzioni di corrente diffuse. Più di 33 milioni di californiani sono stati minacciati dal maltempo durante il giorno poiché erano previste precipitazioni da "pesanti a eccessive" in tutto lo stato, specialmente nel sud della California e a causa delle raffiche di vento registrate a più di 40 miglia (64 km) all'ora in molti luoghi, ha affermato il National Weather Service (NWS).

gettyimages Maltempo in California