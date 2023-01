Il metodo Zelensky che è stato tanto apprezzato a Hollywood

Il primo ad arrivare a Kiev è stato l'attore Sean Penn: dopo l'invasione c'è stato addirittura tre volte e sta girando un documentario sulla guerra. Durante la sua ultima visita, Penn ha regalato a Zelensky uno dei suoi Oscar da tenere fino a dopo la vittoria dell'Ucraina: "Mi sento malissimo, -ha detto Penn a Zelensky- nel novembre scorso. Questo è per te. È solo una cosa stupida simbolica, ma se so che questo è qui con te allora mi sentirò meglio e più forte per la lotta". E' stato il modo di Penn per dimostrare al presidente ucraino quanto creda alla vittoria finale di questa guerra.

Quando Ben Stiller è entrato nell'ufficio del presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky , a giugno, ha abbracciato il leader in tempo di guerra dicendogli: "Sei il mio eroe". Stiller fa parte di una serie di star del mondo dello spettacolo che hanno fatto il lungo viaggio a Kiev per incontrare Zelensky. Un tragitto che prevede una notte in treno dalla Polonia poiché i voli commerciali, per non parlare dei jet privati, non possono volare nello spazio aereo ucraino per motivi di sicurezza.

Anche Angelina Jolie e la star d'azione degli anni '80 J ean-Claude Van Damme , che ha girato a Kiev per una produzione Netflix due anni fa, hanno visitato l'Ucraina per incontrare rifugiati e truppe. Van Damme ha posato con i soldati ucraini a dicembre, lanciando il tradizionale grido di guerra ucraino: "Gloria all'Ucraina, gloria agli eroi".

L'attore di Star Wars, Mark Hamill, che si è offerto volontario per diventare uno dei volti della piattaforma di raccolta fondi degli Zelensky, United24, è appena diventato la voce in lingua inglese dell'app del sistema di allarme antiaereo in Ucraina.

"È un oratore naturale a causa del suo background", ha detto Nikki Fowler, presidente dell'associazione dei critici di Hollywood, che è anche per metà ucraina. Hollywood "rispetta" Zelensky perché per loro è un vero eroe, secondo Fowler. "Quando sei in grado di avere accesso a un eroe della vita reale, il tipo che semplicemente non vedi nei film, chi non vorrebbe supportarlo?"

Non a caso quest'anno, il discorso di Zelensky a Cannes ha ricevuto una standing ovation . Il Time, il Politico e il Financial Times lo hanno nominato persona dell'anno.

"Come ex attore, Zelensky apprezza il potere degli attori, soprattutto di Hollywood", secondo la sua precedente addetta stampa, Iuliia Mendel, autrice del libro The Fight of Our Lives : "Ha reso l'Ucraina più popolare in tutto il mondo". "All'inizio, Zelensky era piuttosto aggressivo, ma esprimeva i pensieri e i sentimenti collettivi di molti ucraini", ha detto Mendel, indicando il discorso del presidente a marzo quando ha detto alla Nato che era debole e che aveva la responsabilità di ogni ucraino morto. "Temeva che l'occidente usasse solo la burocrazia o le questioni interne per muoversi lentamente". Dopo i recenti successi dell'esercito ucraino, con l'aiuto occidentale, la retorica di Zelensky si è fatta più blanda. "Vuole mostrare l'Ucraina come partner", ha detto ancora Mendel. Gli ucraini continuano a sostenere Zelensky, la cui popolarità mantiene l'attenzione sulla loro causa e le cui visite di celebrità sono, secondo Mendel, un "grosso affare"