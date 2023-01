Il padre sui social: "Mi avete spezzato il cuore", la disperazione del papà di Thomas Bricca

"Mi avete spezzato il cuore....Dio perdona io no", comincia così in un post sul suo profilo Facebook Paolo Bricca, il padre di Thomas, il 18enne ferito ed ora definito "clinicamente morto" dai sanitari: l'agguato ieri sera in piazza ad Alatri, quando due giovani su uno scooter lo hanno avvicinato, ed uno dei due lo ha ferito gravemente con un colpo di pistola alla testa.