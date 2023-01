Il procuratore Maurizio De Lucia: "Un grave errore pensare che la mafia sia stata sconfitta"

"Abbiamo catturato l'ultimo stragista responsabile delle stragi del 1992-93". Sceglie queste parole il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia per aprire la conferenza stampa convocata oggi pomeriggio a seguito dell'arresto di Matteo Messina Denaro. "Siamo particolarmente orgogliosi – aggiunge - del lavoro portato a termine questa mattina che conclude un lavoro lungo e delicatissimo. È un debito che la Repubblica aveva con le vittime della mafia che in parte abbiamo saldato". Tuttavia, “sarebbe l'errore più grave pensare che la mafia sia stata sconfitta". Peraltro, Messina Denaro “ha goduto di protezioni importanti e le indagini ora sono concentrate” su queste ultime.

“Pilastro fondamentale” dell'indagine, ha spiegato De Lucia, sono state "le intercettazioni che, se fosse il caso di ribadirlo, sono indispensabili e irrinunciabili per il contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Senza le intercettazioni non si possono fare le indagini e le indagini non portano a nessun risultato. Questa è la cosa più importante che deve essere chiara". “Catturare un latitante pericoloso senza ricorso alla violenza e senza manette è un segno importante per un paese democratico", ha poi sottolineato.

Messina Denaro è apparso ai militari che lo hanno arrestato in buona salute, ben curato, con l'aspetto di un uomo in buone condizioni economiche, tanto che aveva al polso un orologio del valore stimato superiore ai 30 mila euro. Non è ancora stato interrogato, ma le sue condizioni sono state dichiarate compatibili con la detenzione in carcere ed è già stato proposto il regime restrittivo del 41 bis

Nel corso della conferenza stampa ha preso la parola Vincenzo Agostino, il cui figlio Nino, agente di Polizia, fu ucciso dalla mafia il 5 agosto 1989 insieme alla moglie Ida Castelluccio, che aspettava un figlio. Con pacatezza e determinazione ha chiesto: "Ora che è stato arrestato Messina Denaro, si potrà fare luce sui delitti? Avere la verità che noi familiari della vittime chiediamo da decenni? Si potranno scoprire le complicità e porre fino ai misteri, prendere chi comanda e porre la parola fine?". A prendersi la responsabilità della risposta è De Lucia: "Era, è e resterà il nostro massimo impegno quello di giungere a questo risultato. Nessuna delle vittime di mafia dovrà rimanere senza una risposta".