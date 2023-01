Il ritorno del cronista Paperica: gli auguri a fumetti di Topolino a Vincenzo Mollica

Non è la prima volta che Mollica finisce sulle pagine o meglio nelle vignette di Topolino. Il debutto di “Paperica” risale al 1995 con la storia Paperino Oscar del centenario (scritta dallo stesso Mollica e disegnata da Cavazzano) pubblicata sul numero 2074.

Da allora è apparso in ben 16 storie, immancabilmente collegate al mondo dello spettacolo, nel corso di avventure scritte non soltanto dalla sua controparte umana, ma anche da altri autori come Tito Faraci e Fausto Vitaliano, che l’hanno più volte affiancato a Paperino, Zio Paperone e soci. Tanto da poter essere considerato un “personaggio” dell'universo di Paperopoli che, sul sito Topolino.it, è descritto come il “bizzarro cronista papero con la passione per il mondo del cinema, versione ‘paperizzata’ del famoso giornalista Vincenzo Mollica”.

L'idea di “paperizzare” Mollica venne al celebre fumettista Andrea Pazienza, che per prendere affettuosamente in giro il giornalista, da sempre amico del mondo Disney, un giorno decise di ritrarlo... dotato di becco!

“Vincenzo da lettore sentiva la mancanza di un personaggio disneyano che fosse legato al mondo del cinema, della letteratura, del teatro, della canzone – racconta Giorgio Cavazzano –Mi propose di riprendere il suo disegno fatto da Andrea Pazienza anni prima, ma non c’era molto da cambiare: ne arrotondai le forme, lo resi “tridimensionale”. Divenne protagonista di “Paperino Oscar del Centenario” nel 1995. E poi l'ho reinterpretato con gioia in tantissime storie, spesso con ore al telefono in cui lui mi raccontava la sceneggiatura e io disegnavo in diretta”.