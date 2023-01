Finanziato da un giornalista svedese connesso con il Cremlino il rogo del Corano a Stoccolma

Rasmus Paludan, il leader danese (ma con passaporto anche svedese) del partito di estrema destra Stram Kurs, che ieri ha bruciato una copia del Corano davanti all'ambasciata turca a Copenaghen e che una settimana fa aveva compiuto lo stesso gesto davanti all'ambasciata turca di Stoccolma, in Svezia, provocando un incidente diplomatico tra la Turchia e il Paese scandinavo, è emerso avere legami, sebbene indiretti, con la Russia di Putin.

In particolare, il rogo del Corano di Stoccolma di 7 giorni fa è avvenuto proprio alla vigilia di una importante visita del ministro svedese della Difesa ad Ankara, e ha provocato la reazione furiosa del governo turco che ha prontamente annullato l'incontro. Il gesto ha suscitato critiche in tutto il mondo islamico e ha acuito lo stallo sulla richiesta della Svezia di aderire alla Nato, che richiede l'approvazione di tutti i 30 paesi membri, e a cui la Turchia non ha ancora dato il via libera ponendo come condizione un sostanziale inasprimento dei rapporti della Svezia con i curdi del Pkk/Ypg e l'estradizione dalla Svezia di alcuni di questi, ritenuti da Ankara “terroristi”.

Paludan, che ha assicurato che ripeterà l'atto ogni venerdì fino a quando la Turchia non sbloccherà l'ingresso della Svezia nella Nato, si è scoperto essere stato finanaziato per l'incendio del Corano a Stoccolma da un giornalista di estrema destra svedese, Chang Frink, ex collaboratore di uno dei media della propaganda del Cremlino, Russia Today, e attuale sostenitore del partito estremista di di estrema destra, Democratici Svedesi. Il permesso per manifestare a Stoccolma di Paludan (320 corone svedesi, una trentina di euro) è stato pagato da Chang Frick.

Paludan ha detto martedì scorso al quotidiano svedese Dagens Nyheter che bruciare il Corano in Svezia non è stata una sua idea. Ha sostenuto che la proposta di recarsi in Svezia e bruciare il libro sacro musulmano è venuta da Frick e da un altro giornalista svedese che lavora per il media di estrema destra Exakt24. Ha aggiunto che Frick ha persino promesso di coprire eventuali danni subiti da Paludan a seguito dell'azione.

Tuttavia, FricK ha detto al tabloid svedese Expressen che non sapeva in anticipo che Paludan avrebbe bruciato il Corano. "Personalmente non incoraggerei nessuno a bruciare le scritture religiose o a farlo da solo", ha detto Frick a Expressen. A suo dire, ha agito "per sostenere la libertà di parola" e per dare il suo sostegno "contro la Turchia, non per infastidire i musulmani".

Nel 2019, il New York Times ha scritto che Frick in connessione con il Cremlino operava per amplificare le voci estremiste e divisive in Svezia. Frick ha accusato il New York Times di false dichiarazioni su Twitter dopo la pubblicazione dell'articolo, affermando che Russia Today era suo cliente ma che lui non dipendeva dai russi.

Frick ha poi detto al giornale americano di essere stato invitato a osservare le elezioni russe e a incontrare Vladimir Putin. Pur negando di aver lavorato per la Russia, ha scherzosamente tirato fuori una mazzetta di rubli da un viaggio nel paese e ha detto “ecco il mio vero capo! Questo è Putin”.

Stoccolma: il processo di adesione della Svezia alla Nato "è stato sospeso"

Oggi il ministro degli Esteri di Stoccolma, Tobias Billstrom, ha detto che il processo di adesione della Svezia alla Nato "è stato sospeso". Lo ha annunciato, spiegando che sono stati sospesi i negoziati con la Turchia dopo le tensioni scaturite dalla distruzione della copia del Corano da parte del politico di estrema destra Rasmus Paludan. Lo riporta la testata svedese Expressen, sottolineando che "nonostante ciò, il governo spera che la Svezia possa ancora aderire alla Nato quest'estate".

La Finlandia questa settimana ha dichiarato per la prima volta di prendere in considerazione l'adesione all'Alleanza atlantica senza la Svezia, la cui candidatura si è ulteriormente complicata quando Ankara ha attaccato Stoccolma per le proteste contro l'Islam.