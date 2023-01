Il Segretario di stato americano in visita Pechino il 5-6 febbraio

Quanto a Taiwan, Blinken ha spiegato che "quello che abbiamo visto negli ultimi anni è che la cina non è più a suo agio con lo status quo, uno status quo che ha prevalso per decenni", reiferendosi ai crescenti sforzi di Pechino per isolare la democrazia autogestita e le grandi esercitazioni militari effettuate in agosto nei pressi dell'isola. "Quello che diciamo alla Cina è questo: loro dicono che questa è una questione sovrana per noi; la nostra risposta è che questo è un interesse per gli Stati Uniti e per i Paesi di tutto il mondo", ha detto Blinken, sottolineando il dominio di Taiwan nei semiconduttori, cruciali per l'economia globale.