Il Senato commemora la Shoah. La Russa: "Ogni giorno dell'anno sia il giorno della memoria"

"Il Senato è stato e sarà sempre in prima linea per diffondere il significato del Giorno della Memoria. Tutti abbiamo il dovere di non dimenticare e di far conoscere soprattutto alle generazioni più giovani il dramma e le atrocità che subirono gli ebrei, a partire dall'infamia delle leggi razziali italiane".

Le parole sono quelle pronunciate da Ignazio La Russa durante la commemorazione del Giorno della Memoria a palazzo Madama che, quest'anno, si è voluta celebrare in forma ancora più solenne.

"E' compito di tutti, - ha aggiunto il presidente - a cominciare dalle più alte Istituzioni, tramandare il ricordo affinché in futuro non si ripetano mai più simili tragedie. Il modo migliore è quello della memoria, senza la memoria non c'è mai la certezza che non vi sia la ripetizione di gesti odiosi. E' necessario guardare al presente e al futuro con la doverosa attenzione verso ogni forma di razzismo e di antisemitismo che non può e non deve mei più trovare cittadinanza in nessuna parte del mondo e, per quanto ci riguarda, nella nostra Patria".