Imprenditore italiano ucciso in Brasile: si è costituito il presunto assassino

Si è costituito l'ufficiale di polizia brasiliano in pensione accusato dell'omicidio dell'imprenditore di Casale (Alessandria), Fabio Campagnola a Marechal Deodoro nello stato brasiliano dell'Alagoas. Lo rende noto l'avvocato alessandrino Claudio Falleti, legale della famiglia in Italia, che si occupa del coordinamento e dell'assistenza giudiziaria con il collega in Brasile e con la Farnesina.

Il presunto assassino è un militare in pensione, José Pereira da Costa, di 59 anni. Il cerchio attorno a lui si è stretto nel momento in cui la squadra del 17/o Dipartimento di polizia di Marechal Deodoro, guidata da Liana Franca, è riuscita a trovare e a sequestrare l'arma utilizzata nell'omicidio dell'imprenditore casalese. La pistola calibro 40 si trovava in una locanda vicino al luogo del delitto ed è risultata registrata a nome dell'ufficiale di polizia ormai fuori servizio e in quel momento ancora in fuga.

Il giudice Fabíola Melo Feijão, titolare del Primo tribunale civile e penale di Marechal Deodoro, ha decretato la carcerazione preventiva dell'indagato, a seguito di una richiesta della Polizia civile. Fino ad allora era considerato latitante per il reato di omicidio. "Siamo felici e soddisfatti, adesso aspettiamo che la giustizia faccia il proprio corso - ha detto Falleti -. Seguiremo attentamente l'evoluzione processuale insieme alla collega sul posto".

La polizia ha arrestato anche la moglie di da Costa, Karla Kassiana Vanderlei Warumby Cavalcanti, con l'accusa di avere incitato il militare a commettere il delitto. Convalidato l'arresto della donna, il giudice ha deciso per la custodia cautelare in carcere.

L'omicidio è avvenuto mercoledì 4 gennaio a Praia do Frances, secondo i media brasiliani, dopo una discussione per futili motivi (il posizionamento di un carretto per la vendita ambulante di alimentari) davanti alla gelateria di proprietà dell'italiano. Campagnola era proprietario dal 2013 del locale Il Meneghino, a Praia do Francês, ed era anche socio da tre anni del bar Pippo's snack and meals, a Ponta Verde. Lascia un bambino di sette anni che aveva avuto dalla moglie di Alagoas e un altro figlio adulto che non vivrebbe in Brasile.