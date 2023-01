In fiamme un traghetto Gnv al porto di Palermo. Il sindaco: "Tutti in salvo"

Il traghetto era in partenza dal porto di Palermo per Napoli, in procinto di partire alle ore 22, quando è scoppiato un rogo all’interno della stiva scatenato, secondo le prime ricostruzioni, da un autoarticolato per cause da accertare.

"Sono stati sicuramente momenti di paura quelli vissuti all'interno della nave, ma alla fine ciò che più conta è che tutti i passeggeri siano stati tratti in salvo senza aver riportato conseguenze alla salute", ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che è accorso al porto, dove si trovava la nave Gnv Superba.

A bordo 184 passeggeri e un'ottantina di componenti dell'equipaggio, tutti in salvo.

"Ringrazio i vigili del fuoco, la capitaneria di porto, la polizia di frontiera e il personale dell'Autorità portuale – ha sottolineato il sindaco - per il tempestivo intervento per mettere in salvo i passeggeri e l'equipaggio della nave, per avere prestato loro assistenza e aver condotto le operazioni di spegnimento del rogo".