Fugge i poliziotti, annega nel Brenta. Un'amica: picchiato dalla polizia. Questura: Nessuna violenza

Si tinge di giallo la morte del giovane nordafricano il cui corpo senza vita è stato ritrovato stamattina nel fiume Brenta, nel padovano, dove ieri pomeriggio, intorno alle 16, si era tuffato per sfuggire al controllo dei poliziotti.

Gli agenti non hanno trovato addosso all'uomo alcun documento che possa far risalire a una sua identificazione. Pertanto si potrà conoscere il suo nome solo con l'esame delle impronte digitali, sempre che siano presenti nel data base della polizia di Stato. In mano agli investigatori c'è il telefono cellulare della vittima. Il corpo è stato trovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Venezia nei pressi del punto in cui si era tuffato.

Un'amica della vittima, intervistata sul luogo del ritrovamento da una tv locale, ha dichiarato che l'uomo “aveva fatto una videochiamata mentre alcuni agenti stavano effettuando su di lui un controllo” e che “nella videochiamata si vedeva che lo avevano picchiato”. La ragazza, di nome Assia, ha poi aggiunto: “Adesso vedremo come muoverci, perché non è giusto quello che è successo”.

Immediata la smentita da parte della Questura di Padova che nega la ricostruzione dei fatti riferita alle televisioni locali dalla conoscente dell'uomo.

"La questura afferma - sottolinea una nota della polizia di Stato euganea - che al momento le dichiarazioni non trovano alcun riscontro. Comunque ogni approfondimento investigativo sulla vicenda sarà valutato dall'autorità giudiziaria". Una fonte della Questura rimarca inoltre che "le dichiarazioni non corrispondono alla ricostruzione della donna e i fatti sono corroborati dalla testimonianza di terzi che non fanno parte della polizia".

Gli investigatori quindi attendono l'esito degli accertamenti che disporrà la Procura "per poi agire - precisa la fonte - con una denuncia contro chi ha fatto tali affermazioni". La Questura, già ieri, aveva evidenziato che l'uomo si era opposto al controllo e, a differenza delle altre tre persone che stavano con lui, aveva fatto resistenza, reagendo e ferendo un agente che era stato poi medicato dal personale del 118.

Intanto proseguono le ricerche delle altre tre persone che erano con la vittima e che sono fuggite, riuscendo a sottrarsi alla cattura.