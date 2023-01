Inarrestabile Piqué. Il calciatore avrebbe tradito anche la neo compagna con la propria avvocatessa

Dopo i molti meme e i commenti social sulla fine della relazione tra Shakira e Piquè e la relativa canzone “vendetta”, “Music Session #53”, della cantate; dopo le battute su Twingo e Ferrari, Rolex e Casio; dopo botta e risposta tra i due ex e dirette Twitch, ecco che arriva una nuova puntata della telenovela: pare che l’ex calciatore abbia tradito anche la sua nuova compagna, Clara Chia Martì, con l’avvocatessa che si occupa della sua separazione dalla cantante colombiana. La nuova protagonista della articolata vicenda sentimentale è Julia Puig Gali (cugina del calciatore Riqui Puig ex compagno di squadra di Piquè al Barcellona), un’avvocatessa di 25 anni con alle spalle una laurea in giurisprudenza e un un master in diritto penale economico. A rivelare la notizia sui social, il fotografo e giornalista spagnolo Jordi Martín.

La notizia infiamma il gossip, ma non stupisce perché la stampa spagnola racconta di un Piqué infedele e alcune voci raccontano indiscrezioni sulle abitudini dell'ex calciatore a frequentare festini nei privé più esclusivi di Barcellona insieme a donne bellissime, anche durante la separazione da Shakira. In Spagna si dice che Clara Martì abbia già abbandonato la casa dove viveva con lo sportivo (scelta che viene addotta alle allusioni nel brano di Shakira a un tentativo di Piquè di riconquistarla) e la rivista scandalistica Socialité ha rivelato che Gerard e l'avvocatessa si sarebbero conosciuti tre anni fa e sarebbero stati visti insieme durante quelle serate che il calciatore trascorreva appunto nei privé. "Sappiamo tutti cosa è successo lì dentro", si legge sulla rivista che racconta che Gerard, dopo aver scelto Julia come suo avvocato per la separazione da Shakira, avrebbe continuato a frequentarla anche in privato, pur stando già insieme a Clara, che ora sembra aver messo fine alla loro storia, che era ancora sul nascere.