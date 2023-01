Inchiesta Cannes, Guardia di Finanza negli uffici dell’assessorato al Turismo della Regione Sicilia

I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo questa mattina hanno acquisito alcuni documenti negli uffici dell’assessorato al Turismo della Regione Sicilia.

Le acquisizioni sono state effettuate nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura della Corte dei Conti della Regione siciliana, guidata da Pino Zingale, che sta indagando sul finanziamento da 3,7 milioni di euro alla società lussemburghese Absolute Blue per l’iniziativa “Sicily, woman and Cinema”.

Si tratta di un’iniziativa che dovrebbe pubblicizzare la Sicilia, anche con una mostra fotografica, al festival cinematografico di Cannes.

Centinaia di documenti quelli acquisiti che riguardano sia il progetto per l’edizione di quest’anno che per quella dell’anno scorso.

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha chiesto chiarimenti all’assessore Francesco Scarpinato (FdI) e ieri con una nota ha sottolineato che non esclude, in esito agli approfondimenti in atto, la sospensione del provvedimento in autotutela.

Sulla stessa vicenda su cui la Procura della corte dei Conti ha aperto un fascicolo, la Procura ordinaria da oltre un anno ha acceso i riflettori sulle attività dell’assessorato guidato ora da Scarpinato e nella precedente legislatura da Manlio Messina, sempre di Fdi.