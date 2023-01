Incidente stradale, violento scontro tra due auto: bambina di 9 anni in coma

Un violentissimo scontro presso una rotonda stradale, coinvolte un'auto ed un furgone che secondi i Carabinieri avrebbe tamponato la vettura: in coma una bambina di 9 anni, ricoverati in ospedale in codice rosso la mamma, 43 anni, e l'altro figlio di tre.

L'incidente stradale vicino alla rotonda di Decimomannu, nel cagliaritano. La famiglia è residente a Sestu e probabilmente stava tornando a casa: l'automobile viaggiava in direzione Cagliari.

L'urto è stato molto violento: i vigili del fuoco hanno dovuto aprire un varco tra le lamiere, per consentire il soccorso alla donna e ai due bambini, rimasti incastrati all'interno della vettura. Poi la corsa in ospedale.