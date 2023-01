India, allarme bomba su volo Mosca-Goa: atterraggio d'emergenza per un aereo russo

Un aereo della compagnia russa Azur Air con 244 persone a bordo ha effettuato un atterraggio di emergenza in una base aerea militare in India a causa di un allarme bomba a bordo.

L'aereo da Mosca diretto a Goa, nel sud-ovest dell'India, con 236 passeggeri e otto membri dell'equipaggio, è atterrato alla base aerea di Jamnagar dell'aeronautica indiana, nello stato del Gujarat, nella notte. Secondo i media locali, il volo è stato deviato dalla sua rotta dopo che Azur Air ha ricevuto una e-mail che li informava che una bomba era a bordo dell'aereo.

L'ambasciata russa in India ha dichiarato di essere stata allertata dalle autorità indiane. "Tutte le persone a bordo sono al sicuro. Le autorità stanno effettuando un'ispezione approfondita dell'aereo", ha dichiarato martedì mattina l'ambasciata russa su Twitter. La polizia di stato ha riferito all'agenzia stampa Afp che un'unità antiterrorismo stava ispezionando l'aereo e i bagagli delle persone a bordo, mentre i passeggeri aspettavano in aeroporto.

"Finora non è stato trovato nulla di sospetto", ha detto Premsukh Delu, un funzionario di polizia di Jamnagar. I turisti russi sono stati banditi da molti paesi dopo l'invasione russa dell'Ucraina, ma continuano ad affluire in India in gran numero, soprattutto sulla costa di Goa.