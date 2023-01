Indonesia. Forte terremoto di magnitudo 7,6 in mare. Avvertito a Darwin, in Australia

Un violento sisma sottomarino di magnitudo 7,6 ha colpito vicino alle isole Tanimbar in Indonesia, a est di Timor-Leste, con l'epicentro a una profondità di circa 90 km.

È stato avvertito a centinaia di chilometri di distanza, in particolare a Darwin. Il ministro australiano per la gestione delle emergenze, Murray Watt, ha dichiarato alla ABC di non aver sentito alcuna segnalazione di danni. I residenti hanno riferito di tremori "violenti" nelle loro case Una donna ha detto di temere che la sua casa sarebbe crollata a causa delle forti scosse.

ll primo ministro del Territorio del nord, Natasha Fyles, ha detto di prepararsi alle scosse di assestamento. "Sospetto che alcuni di noi avranno bisogno di un caffè (o quattro) per andare avanti più tardi questa mattina dopo quello shock", ha detto Fyles sui social media.

Più di 2.600 persone nel nord dell'Australia hanno riferito di aver sentito il terremoto a Geosciences Australia. È stato avvertito da Nhulunbuy nel nord-est di Arnhem Land fino a Tennant Creek nel centro del NT, che la sismologa Tanja Pejic ha descritto come "piuttosto significativo".

"È del tutto possibile che vedremo scosse di assestamento di magnitudo di forse cinque o più che potrebbero ancora essere avvertite, anche se sospetto che non sarebbero state avvertite così ampiamente come il terremoto di magnitudo 7.6", ha detto Pejic. Poi ha ricordato che chiunque venga colpito da un terremoto dovrebbe cadere a terra, coprirsi la testa con le mani, strisciare sotto un riparo, come un tavolo, e resistere fino a quando il tremito non si ferma.

Il Joint Australian Tsunami Warning Center ha valutato che non vi è alcuna minaccia di tsunami per la terraferma, le isole o i territori australiani.

L'Indonesia è soggetta a frequenti attività sismiche a causa della sua posizione sull'"Anello di fuoco" del Pacifico, dove le placche tettoniche si scontrano; lo scorso 21 novembre, un terremoto di magnitudo 5,6 ha colpito la provincia di Giava Occidentale, sull'isola principale di Giava, uccidendo 602 persone.