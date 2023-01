Influenza, casi in calo ma lieve aumento dell'incidenza tra gli anziani

Risulta in calo il numero di casi di sindromi influenzali e simil-influenzali nel nostro Paese. Nella 52esima settimana del 2022 (dal 26 dicembre 2022 al 1 gennaio 2023) infatti, l'incidenza è pari a 12,2 casi per mille assistiti (13,7 nella settimana precedente). Il dato emerge dall'ultimo bollettino InfluNet dell'Iss, secondo il quale risulta in calo l'incidenza in tutte le fasce di età, tranne che negli anziani in cui si osserva un lieve aumento.

Ad essere più colpiti sono i bambini al di sotto dei cinque anni di età in cui l'incidenza è pari a 34,6 casi per mille assistiti (42,2 nella settimana precedente). Il numero di sindromi simil-influenzali è sostenuto, oltre che dai virus influenzali, anche da altri virus respiratori, tra i quali il virus respiratorio sinciziale, nei bambini molto piccoli, e il SARS-CoV-2.

A livello territoriale scendono a due le regioni (Valle d'Aosta, Abruzzo) in cui l'incidenza ha superato la soglia di massima intensità. La Calabria non ha attivato la sorveglianza InfluNet.

Durante la settimana 52/2022, si legge ancora nel report, sono stati segnalati, attraverso il portale InfluNet, 1.432 campioni clinici ricevuti dai diversi laboratori afferenti alla rete e, tra i 1.284 analizzati, 281 (21,9%) sono risultati positivi al virus influenzale. In particolare, 276 sono risultati di tipo A (190 di sottotipo H3N2, 35 H1N1pdm09 e 51 non ancora sottotipizzati) e 5 di tipo B. Nell'ambito dei campioni analizzati, 108 (8,4%) sono risultati positivi per SARS-CoV-2, mentre 331 sono risultati positivi per altri virus respiratori, in particolare 270 (21%) RSV, 34 Rhinovirus, 11 Metapneumovirus, 8 Adenovirus, 4 Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2 e 4 virus parainfluenzali.