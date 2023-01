Ebrahim Raisi: "Charlie Hebdo insulta i nostri valori umani e religiosi"

Nei giorni in cui si commemora la strage di Charlie Hebdo, avvenuta il 7 gennaio del 2015, il settimanale satirico francese, Charlie Hebdo, è tornato a provocare gli islamici e lo ha fatto con un numero speciale che non ha incontrato l’approvazione del presidente dell’Iran.

“Ricorrere ad insulti con il pretesto della libertà prova chiaramente l'assurdità della logica di coloro che offendono e la loro disperazione nel trovare soddisfazione dalla cospirazione del caos e dell'insicurezza in Iran”. Con queste parole, riportate dall’agenzia Irna, Ebrahim Raisi ha espresso tutto il suo sdegno per le vignette che “insultano la leadership religiosa e i valori umani e religiosi del popolo iraniano”.

Al centro dello scontro, i disegni satirici che sbeffeggiano la Guida suprema iraniana Ali Khamenei, e una copertina che ritrae una donna nuda, a gambe aperte, pronta ad accogliere l’entrata verso le parti intime di alcuni esponenti religiosi e la scritta “Mullah tornate da dove venite”.

L’incidente diplomatico è stato, insomma, servito dal giornale che ormai da anni mantiene segreta la sede della redazione per ovvie ragioni di sicurezza.

“Charlie Hebdo non è cambiato, ha continuato a portare avanti battaglie coraggiose come questa”, così l’ex direttore Philippe Val. Parole che si sommano a quelle della ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, che ha ricordato dagli studi televisivi della Lci come in Francia esista “la libertà d’espressione” e che “la cattiva politica è quella che è perseguita dall'Iran che pratica violenze nei confronti della sua proprio popolazione”.