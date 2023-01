Iran, il tweet di Taremi contro le esecuzioni del regime: "La giustizia non si fa col cappio"

“La giustizia non si può stabilire con una corda”. Si sfoga così su Twitter il centravanti della nazionale di calcio iraniana, Mehdi Taremi , dopo le ultime esecuzioni degli oppositori decise dal regime di Teheran. “Quale società troverà pace con un quotidiano spargimento di sangue ed esecuzioni?” aggiunge ancora il calciatore, attualmente in forza al Porto.

Ai recenti Mondiali di calcio del Qatar si ricordano ancora le immagini della nazionale di Teheran, impassibile e muta mentre veniva intonato l’inno iraniano, prima del fischio di inizio del suo primo match. Una forma di solidarietà per le donne simbolo delle proteste, incarcerate e uccise dagli ayatollah, a cui ora si sono aggiunti i tanti giovani incriminati per aver offerto il proprio sostegno e per questo impiccati dalle Guardie della Rivoluzione.